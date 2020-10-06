"Севилья" благородным жестом взяла на работу талисмана, уволенного "Арсеналом" из экономии

"Ганнерозавр" теперь будет развлекать фанатов испанского клуба в Андалусии

Практически "хэппи эндом" завершается история с талисманом лондонского "Арсенала". Напомним, вчера "Арсенал" из экономии избавился от талисмана, который проработал в клубе 27 лет. Быстрее и оригинальнее всех на казус отреагировала испанская "Севилья".

Реклама

Многократный победитель Лиги Европы совершил "трансфер", пригласив на работу "Ганнерозавра". Его роль в Англии выполнял Джерри Квай – фанат "Арсенала" с 1963 года. Тем обиднее для него было увольнение из родного клуба. Однако "Севилья" приободрила Джерри, написав в соцсетях, что "мечты сбываются".

Справедливости ради стоит сказать, что фанаты "канониров" с негодованием восприняли решение руководства клуба, которое тратит десятки миллионов на звезд, а экономит "на спичках". Болельщики быстро начали собирать деньги на зарплату талисману, но, похоже, не успели.

Пути назад уже нет: теперь Джерри Квай и его "Ганнерозавр" поменяют стадион "Арсенала" на арену в Испании.

Реклама

Читайте также: Звезда "Арсенала" стал совладельцем первого в мире веганского клуба.

Смотрите, как "Севилья" сражалась с "Баварией" в матче за Суперкубок Европы:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама