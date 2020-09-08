Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Сестра по несчастью для сборной Украины: в Лиге наций разгромлена еще одна команда

8 сентября, 09:29

Олег Люлька Олег Люлька

Северная Ирландия стала второй командой турнира, проигравшей с разницей в четыре мяча: как это было

В Лиге наций-2020/21 установлен рекорд результативности. Самый богатый на голы матч нового розыгрыша европейских сборных состоялся накануне в Белфасте на стадионе "Уиндзор Парк", где местная сборная Северной Ирландии была разгромлена национальной командой Норвегии со счетом 1:5. Отметим, что в составе викингов дублем отличился звездный форвард дортмундской "Боруссии" – 20-летний Эрлинг Холанд.

Реклама

Читайте также: Отец пригрозил нападающему "Боруссии" Холанду топором

Обзор матча Северная Ирландия – Норвегия (1:5)

Северная Ирландия – Норвегия – 1:5
Голы: Макнейр, 6 – Эльюнусси, 2, Холанд, 7, 58, Серлот, 19, 47

Реклама

Статистика матча Северная Ирландия – Норвегия (1:5)

В тренде
Украина – Швейцария: онлайн Лиги наций с видеоповторами голов и моментов

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

Реклама

Отметим, что до Северной Ирландии в нынешней Лиге наций с разницей в четыре мяча проигрывала только одна команда – сборная Украины, уступившая 0:4 Испании.

Читайте также: Забили – и в оборону: Италия в своем стиле обыграла Нидерланды в суперматче Лиги наций

Добавим, что второй тур Лиги наций пропустит самый дорогой футболист мира. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе заразился коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов сборная Северной Ирландии сборная Норвегии Лига наций Эрлинг Холанд

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять