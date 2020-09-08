Сестра по несчастью для сборной Украины: в Лиге наций разгромлена еще одна команда

Северная Ирландия стала второй командой турнира, проигравшей с разницей в четыре мяча: как это было

В Лиге наций-2020/21 установлен рекорд результативности. Самый богатый на голы матч нового розыгрыша европейских сборных состоялся накануне в Белфасте на стадионе "Уиндзор Парк", где местная сборная Северной Ирландии была разгромлена национальной командой Норвегии со счетом 1:5. Отметим, что в составе викингов дублем отличился звездный форвард дортмундской "Боруссии" – 20-летний Эрлинг Холанд.

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Обзор матча Северная Ирландия – Норвегия (1:5)

Северная Ирландия – Норвегия – 1:5

Голы: Макнейр, 6 – Эльюнусси, 2, Холанд, 7, 58, Серлот, 19, 47

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Статистика матча Северная Ирландия – Норвегия (1:5)

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

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Отметим, что до Северной Ирландии в нынешней Лиге наций с разницей в четыре мяча проигрывала только одна команда – сборная Украины, уступившая 0:4 Испании.

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Добавим, что второй тур Лиги наций пропустит самый дорогой футболист мира. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе заразился коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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