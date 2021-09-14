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Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
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25 сентября 00:00
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Львов --
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Сергей Юран: "Для Яремчука Бенфика – перевалочный пункт"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
14 сентября, 16:47
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Накануне поединка между Динамо и Бенфикой, экс-форвард выступавший в обеих клубах поделился своим мнением о перспективах украинского нападающего в португальской команде
Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике
Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images

Почти 30 лет тому назад киевское Динамо дебютировало в групповом этапе Лиги чемпионов. 27 ноября 1991 года соперником "бело-синих" была португальская Бенфика, в составе которой играл экс-динамовец Сергей Юран. Кстати, тогда минимальную победу одержали динамовцы со счетом 1:0.

Прошло тридцать лет, и вновь киевляне будут играть первый матч группового раунда Лиги чемпионов против "орлов" из Лиссабона. А в составе португальского клуба играет воспитанник Динамо Роман Яремчук.

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Экс-форвард киевского Динамо и лиссабонской "Бенфики Сергей Юран высказался об украинском нападающем Бенфики, в своем интервью Meta-ratings.com.ua.

Сергей Юран
Сергей Юран / Фото: Twitter

"Что касается Яремчука, то я считаю, что он соответствует ее уровню. Бенфика не будет просто так брать кого-либо. В этом клубе анализируют, смотрят на игрока — соответствует ли он их требованиям или нет. И лишь после этого принимают решение насчет того, брать ли футболиста в команду.

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

У Яремчука данные хорошие, и если он будет в своем мастерстве прибавлять, то я думаю, что Бенфика в его карьере станет лишь перевалочным пунктом. Есть чемпионаты более сильные, так что по части дальнейшей перспективы, многое зависит только от самого игрока", – отметил Юран.

Роман Яремчук забил второй гол в составе Бенфики
Роман Яремчук забил второй гол в составе Бенфики

Добавим, что воспитанник луганского футбола Сергей Юран выступал в составе Бенфики с 1991 по 1994 годы. В ее составе он становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка страны.

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Роман Яремчук стал игроком гранда португальского футбола в это летнее межсезонье, куда перешел из Гента за 17 млн евро. На этом трансфере киевский клуб сумел заработать 5 миллионов евро.

Напомним, что поединок Динамо – Бенфика состоится сегодня,14-го сентября. Начало встречи в 22:00. Наш сайт будет вести онлайн-трансляцию матча.

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Динамо
7
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19
2
Шахтер
7
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16
3
Александрия
7
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14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
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6
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