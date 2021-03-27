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Сербия – Португалия: онлайн матча дня в отборе на ЧМ-2022

Суббота, 27 марта
Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сербия

21:45

Португалия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу в Европе запланированы 10 матчей второго тура квалификационного турнира мундиаля. Узнавайте расписание и результаты матчей отбора ЧМ-2022 в субботу. Центральным можно считать поединок на белградском стадионе "Райко Митич", в котором сербы принимают португальцев.

Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча группы А с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

Сербия – Португалия

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Расклады перед матчем. Оба соперника успешно начали кампанию. Правда, Роналду и Ко в среду сломили Азербайджан в итальянском Турине лишь с минимальным счетом. Да и то – благодаря автоголу. А вот сербы дома выдали яркий матч с ирландцами, победив со счетом 3:2.

Интересно, что соперники встречались и в предыдущем отборочном турнире – на Евро-2020. Тогда они уступили прямую путевку сборной Украины. В очных встречах Португалия обыграла Сербию в гостях (4:2), а на Пиренеях зафиксировали ничью 1:1. При этом в шести официальных встречах португальцы побеждали трижды и столько же команды расходились мировой. Примечательно, что во всех матчах голами отличались обе сборные.

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитами считают гостей: коэффициент на их победу – 1.75, на хозяев – 4.60, на ничью – 3.85. Голевой феерии в столице Сербии не ожидают, но и зевать не придется. Забьют, скорее всего, два или три мяча.

Рефери матча – 38-летний Данни Маккели из Нидерландов. По профессии – полицейский! В марте судил повторный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Аталанта". Прошлым летом был рефери финала Лиги Европы между "Севильей" и "Интером".

Где смотреть. На нашем ТВ игру покажет телеканал "Футбол 2". Начало прямой трансляции – в 21:35. Также матч можно увидеть на интернет-платформе OLL.TV.

Смотрите, как Роналду забивал сербам в отборе на Евро-2020:

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