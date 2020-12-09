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Сенсационная победа украинок в плей-офф Лиге-чемпионов: все решил шикарный гол

9 декабря, 16:55

Елена Павлова Елена Павлова

Ответный матч "Жилстроя-2" состоится 16 декабря в Казахстане

Чемпион Украины среди женских команд харьковский "Жилстрой-2" в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги чемпионов в Полтаве обыграл "БИИК-Казыгурт" из Казахстана – 2:1. Ранее мы писали, что украинки прошлись катком по сопернику в квалификации Лиги чемпионов.

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Украинская команда вышла вперед на 30-й минуте благодаря Филенко, которая результативно сыграла на добивании после штрафного. После перерыва гости сравняли счет стараниями Бабшуко. А победный гол-красавец был забит на 59-й минуте. Нападающая "Жилстроя" Вероника Андрухив прямым ударом со штрафного отправила мяч в ворота гостей, и вратарь оказался бессилен.

Смотрите обзор матча

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Отметим, что если "Жилстрой-2" дебютирует в основном турнире Лиги чемпионов, то "БИИК-Казыгурт" является опытным еврокубковым бойцом. Команда из Казахстана восемь раз играла в женской Лиге чемпионов и трижды доходила до 1/8 финала, что является ее лучшим достижением.

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Ответный матч состоится 16 декабря в Казахстане. Отметим, что победитель по сумме двух встреч выходит в 1/8 женской Лиги чемпионов.

Ранее мы также сообщали, что украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов.

Смотрите, как проходил женский чемпионат мира

Женский ЧМ-2019. Швеция – Таиланд 5:1. Фото AFP
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Лига чемпионов женский футбол видео голов Жилстрой-2
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