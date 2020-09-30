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Семейное фото Андрея Шевченко в день рождения. На столе торт и подарки

30 сентября, 00:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец отпраздновал особенный день в кругу семьи

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал фото с семейного празднования его дня рождения. Напомним, что 29 сентября легендарному украинскому футболисту исполнилось 44 года.

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День рождения Шева праздновал в кругу семьи. За одним столом собрались его сыновья Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль, а также супруга Кристен Пазик. Кстати, ранее мы писали, что жена Андрея Шевченко тепло и с юмором поздравила мужа с днем рождения. Кристен счастлива быть с украинцем, с которым у нее четверо детей.

Имениннику подарили небольшой торт, украшенный семью свечами – именно под таким игровым номером Шева провел большую часть своей карьеры. Также его ждали подарки от родных, ждавшие своей очереди на столе.

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"Спасибо за все пожелания в день рождения. Это был особенный день", – подписал снимок Шевченко, а ниже в комментариях с днем рождения украинца поздравили Луиш Фигу, Ежи Дудек и другие знаменитости.

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В середине августа уже сам Андрей Шевченко показал трогательное фото в день рождения жены. Тогда супруге Андрея Шевченко Кристен Пазик исполнилось 42 года. Пара познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, а спустя два года сыграла свадьбу в Вашингтоне.

А так Андрея Шевченко поздравляли с прошлым днем рождения:

Андрей Шевченко. День рожденья. Видео – Instagram Шевы

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тренер день рождения Андрей Шевченко Кристен Пазик

Источник: Сегодня|Спорт

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