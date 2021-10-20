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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Семь матчей сборных в октябре! ФИФА делает революцию в футболе

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
20 октября, 07:57
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С 2026 года чемпионаты мира по футболу могут проводиться каждые два года. ФИФА уже разослала всем федерациям проект календаря
Фанаты будут довольны решением ФИФА
Фанаты будут довольны решением ФИФА

Международная федерация футбола упорно продолжает гнуть свою линию. ФИФА разработала проект календаря для сборных, который предусматривает проведение чемпионата мира каждые два года, начиная с 2026-го. Хотя Европа выступает против этого.

ФИФА уже разослала календарь всем 211 федерациям. В нем предлагается проводить отборочные этапы максимум из семи матчей. При этом на выбор есть два варианта.

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Первый – играть квалификацию в два этапа в марте и октябре. Второй вариант предусматривает проведение всех семи игр только в октябре.

Кроме того, по новому плану ФИФА время пребывания футболистов в расположении сборных сократится с 50 дней в году до 30.

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С момента своего появления в 1930-м чемпионат мира неизменно проводится раз в четыре года за исключением 12-летнего перерыва, связанного со Второй мировой войной.

Напомним, что против идеи проведения чемпионата мира каждые два года выступил президент УЕФА Александер Чеферин. Совет Европейских лиг также выступил против нововведений. Их аргументация в этом вопросе проста – перегруженный международный календарь негативно сказывается на здоровье футболистов.

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