"Селтик", избавившись от украинца, выиграл трофейный "требл" в Шотландии

В финале Кубка Шотландии "кельты" по пенальти одолели "Хартс"

Болельщики "Селтика" получили под елочку шикарный подарок от своей команды. В финале Кубка Шотландии "бело-зеленые" обыграли "Хартс" – 3:3 в игровое время, 4:3 по пенальти.

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По ходу послематчевых 11-метровых "Селтик" "горел" 2:3, но два кряду сейва вратаря "кельтов" Конора Хазарда после ударов "сердец" принесли его команде трофей.

"Селтик" / Фото: Reuters

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Таким образом команда Нила Леннона оформила национальный "требл", выиграв в одном сезоне чемпионат Шотландии, Кубок страны и Кубок Лиги. "Селтик" добился подобного достижения четвертый год подряд, с чем клуб из Глазго не преминул поздравить Twitter ФИФА.

Отметим, что "Селтику" принадлежит украинский полузащитник Марьян Швед. Но к последним успехам шотландской команды он не имеет никакого отношения, так как в конце лета был отдан в аренду бельгийскому "Мехелену", где, увы, активно протирает скамейку запасных, играя по большим праздникам.

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