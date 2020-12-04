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Сексуальная дочь известного футболиста выпустила календарь в бикики: горячие фото Бьянки

4 декабря, 15:07

Елена Павлова Елена Павлова

Английская модель Бьянка Гаскойн разожгла интерес у своих фоловеров

Шикарная дочь известного английского футболиста и скандалиста Пола Гаскойна Бьянка выпустила собственный календарь на 2021 год. На всех 12 фото сексуальная блондинка предстает в купальнике. И некоторые снимки английская модель выложила в Instagram в качестве рекламы. А ранее мы сообщали, что футболист-алкоголик Гаскойн больше не пьет.

Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем. Но потом на всю страну заявила, что Гаскойн не раз избивал ее мать, а Пол в ответ отказался от нее как от дочери.

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Бьянка, которую природа наградила действительно выдающимися формами, стала известна после участия в реалити-шоу, где также выиграла конкурс влюбленных. Далее последовали участия в различных телешоу вперемешку со скандалами – девушка крутила роман с бойцом смешанных единоборств CJ Meeks, а затем изменила ему с футболистом Джейми О'Харой. Сейчас она встречается с модным фитнес-тренером Крисом Бойсоном.

Тем не менее Бьянка сделала весьма успешную карьеру модели, особенно востребована у производителей нижнего белья. Также ее регулярно зовут на съемки различных календарей.

Ранее мы также давали горячее видео с блондинкой с финала Лиги чемпионов.

Елена Вулицки Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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