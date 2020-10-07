Сегодняшний матч Франция – Украина разрешили проводить. Но его еще могут отменить

Все решится после тестирования на коронавирус, которое футболисты пройдут в среду утром

Украинская ассоциация футбола заявила о том, что товарищеский матч Франция – Украина, несмотря на вспышку коронавируса в нашей команде, "точно состоится – это факт". Согласно сообщению УАФ, такое решение было утверждено накануне в 22:10 по итогам совещания представителей сборных, а также французской власти. Поединок в среду, 7 октября, на "Стад де Франс" под Парижем должен начаться в 22:00 по киевскому времени.

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Однако сама же УАФ, несмотря на формулировку "матч состоится – это факт", дала понять, что все еще может измениться.

"В среду, после получения тестов всех футболистов, состоится еще одно заседание специальной комиссии, которая должна подтвердить или опровергнуть вторничное решение. Второй вариант может быть возможным, если, допустим, появится большое число инфицированных, – заявили в УАФ. – Однако на данный момент таких пессимистических мыслей нет ни в украинской, ни во французской команде".

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Сергей Сидорчук, сборная Украины / Фото: УАФ

В среду утром все 20 здоровых игроков сборной Украины пройдут еще один ПЦР-тест, который будет контрольным для допуска к игре.

"По регламенту УЕФА для того, чтобы матч состоялся, в заявке на игру должно быть не менее 13 игроков, один из которых должен быть вратарем, – напомнили в Украинской ассоциации футбола. – Если случится так, что кто-то из ребят будет инфицирован, он будет срочно изолирован от остальной команды, которая будет настраиваться на вечерней матч. В такой изоляции сейчас находятся три члена сборной Украины – кроме вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива еще и шеф-повар "сине-желтых" Любомир Тошич".

Напомним, положительные результаты дали тесты Лунина, Панькива и Тошича, которые у них уже по прилету во Францию взяла лаборатория, авторизированная УЕФА.

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А еще до отлета во Францию COVID-19 диагностировали у Пятова и Степаненко. Из-за этого ни один игрок "Шахтера" не отправился со сборной Украины на игру.

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