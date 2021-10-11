10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться домой": Ринат Ахметов трогательно обратился к болельщикам

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 октября, 11:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент донецкого клуба подвел итоги 25-летней работы в клубе и рассказал о планах на будущее
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

11 октября 1996 года президентом донецкого Шахтера стал Ринат Ахметов. В столь памятную дату Ринат Леонидович обратился ко всем поклонникам "горняков".

Читайте также: 25 лет триумфов! Юбилей президентства Рината Ахметова в Шахтере

Реклама

Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

2021 год – особенный для меня. Ровно 25 лет назад я принял одно из самых ответственных и важных решений в моей жизни. 25 лет назад я стал президентом футбольного клуба Шахтер.

Именно тогда, в октябре 1996-го, я дал обещание, что буду делать все возможное, чтобы Шахтер с каждым годом становился лучше и сильнее, чтобы команда выигрывала титулы и трофеи, завоевала уважение в футбольном мире, чтобы наши болельщики гордились клубом. Все эти годы мы жили мечтами, которые становились целями. Мы мечтали о золотых медалях чемпионата – и выигрывали их. Мы мечтали о европейском трофее – и завоевали Кубок УЕФА. Мы мечтали о самом красивом стадионе – и построили Донбасс Арену. Мы мечтали слышать гимн Лиги чемпионов – и теперь каждый сезон играем с лучшими командами Европы.

Реклама

За последние 25 лет Шахтер завоевал 35 трофеев. Для меня одинаково важен каждый из 13 чемпионских титулов, каждый из 12 Кубков Украины, 9 Суперкубков Украины и, конечно же, Кубок УЕФА. Все эти трофеи достались нам благодаря тяжелому труду игроков и тренеров, администрации и сотрудников клуба. А самое главное – благодаря поддержке наших болельщиков.

За эти 25 лет мы сделали очень многое и прошли путь, которым можем гордиться. Шахтер стал лидером украинского футбола, командой, которую знают и уважают в Европе, клубом, на который равняются во многих аспектах. Но нашей главной гордостью всегда будут не награды и звания, а люди. Это наши ветераны, заложившие славные традиции клуба, которых мы безмерно ценим. Это многие поколения футболистов и тренеров, отдававших все свои силы ради побед команды. Это тысячи сотрудников, которые ежедневно проделывают порой незаметную, но такую важную работу, и этим вносят свой вклад в общий успех. И, конечно, наша гордость – это наши невероятные болельщики. Мы всегда чувствуем вашу поддержку – в любом городе, в каждом матче. Эта поддержка помогает преодолевать все сложности, никогда не останавливаться и продолжать двигаться только вперед. Она вдохновляет Шахтер на новые победы и достижения!

И знаете, спустя 25 лет мы продолжаем мечтать. Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться домой, в наш родной и мирный Донецк, на нашу прекрасную Донбасс Арену. Мы мечтаем снова играть при заполненных трибунах и слышать голос каждого болельщика. Мы мечтаем снова делить с вами счастье побед, вместе радоваться завоеванным трофеям и наслаждаться красивым футболом. И я верю, что эти мечты, как и все предыдущие, непременно сбудутся!

Реклама

А пока я могу пообещать вам, что Шахтер продолжит оставаться таким же сильным и успешным клубом. Клубом с большими амбициями и огромным стремлением к победам. Клубом, которым вы будете гордиться!

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Украина

Завтра

21:45

Босния и Герцеговина

1.83

3.78

4.72

Шахтер

15 окт

19:30

Заря

1.55

4.50

5.55
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять