СБУ проверит украинских футболистов на причастность к "сборной ДНР"

Сегодня УАФ сообщила об обращении Службы безопасности Украины. В нем говорится, что некоторые граждане Украины, которые зарегистрированы в информационно-аталитической базе УАФ, 25 сентября в составе так называемой "сборной ДНР" приняли участие в футбольном матче в Сухуми против так называемой "сборной Абхазии". СБУ попросила функционеров помочь разобраться с участниками того мероприятия. Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

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Обращение попало на рассмотрение в Комитет по этике и честной игре УАФ. Функционеры собираются проверить девятерых игроков на предмет нанесения вреда имиджу украинского футбола. При этом УАФ предлагает обвиненным предоставить письменные объяснения на электронную почту до 28 декабря. В списке значатся: Станислав Гарненко, Евгений Федотов, Артем Пархоменко, Евгений Охмат, Савелий Томазов, Ярослав Махно, Андрей Лагода, Артем Бессалов, Владислав Фролов.

К сожалению, УАФ не упоминает, в каких украинских командах проявляли себе эти футболисты.

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