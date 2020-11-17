Закрытую на карантин сборную Украины согласились выпустить из Швейцарии

Сборная Украины по футболу вернется домой из Швейцарии в среду – 18 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь "сине-желтых" Александр Глывинский. Напомним, что матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина отменен. Встреча должна была состояться сегодня в 21:45, но после новых случаев коронавируса в составе "сине-желтых" врач кантона Люцерн Роджер Харстолл решил не только отменить матч, но и закрыть всю сборную Шевченко на карантин.

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Сборная Украины / Фото: УАФ

Тем не менее, как сообщил Глывинский, швейцарские власти разрешили украинской делегации покинуть страну при условии использования частного транспорта. Поэтому завтра национальную команду доставят в Киев чартером.

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Также нашей сборной предложили сыграть завтра, но совсем другими игроками, которые не контактировали с основным составом. Однако УАФ сообщила УЕФА, что у Украины нет еще одной команды. Теперь решением этой проблемы будут заниматься в контрольно-дисциплинарном и этическом комитете УЕФА, который и вынесет вердикт по матчу.

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Ранее мы писали, что УЕФА рассматривает безумный вариант – результат матча Швейцария – Украина могут определить жеребьевкой.

Напомним, перед поединком со Швейцарией положительные тесты на коронавирус в сборной Украины, кроме Соболя, Макаренко и Ризныка, получили также Малиновский, Мораес и Кривцов. При этом УЕФА допустил Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19, однако власти Люцерна играть им запретили.

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