Сборную Швейцарии распустили по домам, а украинцев посадили на карантин. Репортаж из Люцерна

Швейцария, Люцерн, стадион Swissporarena. В эти минуты здесь полным ходом должны были идти последние приготовления к столь ожидаемому нами матчу Швейцария – Украина. Но вместо этого – лишь суета телевизионщиков, сворачивающих свое оборудование. "Кина не будет!.."

Реклама

Читайте также: Швейцария и Украина сегодня не сыграют. Что будет дальше

С главврачом кантона Люцерн Роже Харсталлом корреспонденту "Сегодня" (совместно с коллегами с канала "Футбол") удалось пообщаться в непосредственной близости от отеля Radisson Blu – резиденции, а теперь и места "заточения" нашей делегации. Принимая решение об отправке украинцев на карантин, господин Харсталл действовал, следуя букве закона, и вместе с тем – искренне, из лучших побуждений.

"У нас не было ни малейших сомнений в том, что члены украинской делегации неукоснительно соблюдают предписания, связанные с защитой от коронавируса. Но за последние несколько дней COVID-19 был выявлен у девяти человек – это слишком много. Если бы сегодня не было ни одного нового позитивного теста – тогда еще куда ни шло, я бы дал добро на проведение матча. Но еще один случай сегодня утром переполнил чашу!

Не скажи мы "стоп", и в процессе тренировок ваши футболисты продолжили бы заражаться друг от друга, а в ходе игры могли заразить и соперников. Всех на карантин! – другого выхода просто не было. Поверьте, сложись подобная ситуация в сборной Швейцарии, я поступил бы точно так же. Я лично очень хотел бы, чтобы результат нашего противостояния был определен в спортивной борьбе, на футбольном поле. Но..."

Впрочем, пресс-секретарь "сине-желтых" Александр Глывинский сообщил, что швейцарские власти разрешили украинской делегации покинуть страну в среду при условии использования частного транспорта.

Реклама

Вершитель судеб украинской футбольной сборной Роже Харсталл в целом произвел очень приятное впечатление. Но не знаю, справляется ли главный доктор Люцерна со своими непосредственными, помимо заботы о здоровье гостей из Украины, обязанностями. Во всяком случае, в красивейшем историческом центре города, а также на набережной Люцернского озера неизменно бросалось в глаза: обязательные маски носила в лучшем случае одна треть прохожих, а скорее – даже меньше...

В вечернем эфире второго канала швейцарского телевидения эксперты битый час обсуждали варианты дальнейшего развития событий. По их версии, игра могла бы состояться в среду, если бы украинцы смогли за день собрать... полностью новую команду, составленную, например, из игроков молодежки. Наши отказались (и неудивительно – абсолютно неприемлемое предложение!), УЕФА матч отменил, и теперь его судьба будет решаться в Ньоне. Если функционеры Европейского союза футбольных ассоциаций решат, что в срыве встречи повинны обе стороны, то результат будет определен при помощи жребия, чего швейцарцы очень не хотели бы – ведь два из трех возможных исходов (победа либо ничья) оставят Украину в высшем дивизионе Лиги наций. Если же виноватыми сделают украинцев – нам грозит техническое поражение... Ранее мы писали, в чью пользу в такой ситуации протокол УЕФА.

Между тем футболистов сборной Швейцарии уже отпустили домой. В прямом эфире телевидения демонстрировали кадры, как игроки покидали командный отель.

Реклама

Накануне корреспондент "Сегодня" задал главным тренерам украинской и швейцарской сборных один и тот же вопрос: "Взгляните на турнирную таблицу: у сборной Украины в активе – две победы, у сборной Швейцарии – ноль. Не кажется ли вам, что, исходя из турнирных достижений, украинцы скорее заслужили право остаться в высшем дивизионе Лиги наций?" Отвечая, Андрей Шевченко был краток и дипломатичен, мол, обе команды хороши, обе демонстрируют современный футбол, обе заслуживают продолжить выступать в лиге сильнейших.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Что касается его коллеги Владимира Петковича – тот разразился пространной тирадой, не забыв похвалить "сине-желтую" дружину, отдать должное своим подопечным ("Мы гордимся тем, что трижды сыграли вничью с грандами!") и подытожил в духе "кто больше заслужил – это все теория, матч покажет, кто сильнее". Как мы теперь знаем, не покажет. Потому что этот матч попросту не состоится.

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама