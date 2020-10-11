Сборную Испании встретили суровые украинские пограничники (фото)

"Фурия Роха" прилетела в Киев на матч с командой Шевы - первые кадры пиренейской сборной на украинской земле

Сборная Испании – уже в Киеве! Подопечные Луиса Энрике прилетели на матч Лиги наций против сборной Украины, который состоится 13 октября на НСК "Олимпийский". Напомним, перед визитом в нашу столицу Испания обыграла Швейцарию 1:0 и закрепилась на первом месте группы.

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Паспортный контроль в аэропорту игроки сборной Испании прошли сразу же на спуске с трапа самолета. Если во время полета Серхио Рамос и его партнеры по "Фурии Рохе" были без масок, то по прилете их сразу же надели.

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Суровые на вид украинские пограничники пристально всматривались в лица испанских футболистов из-под козырьков своих кепок, сверяя их лица с фотографиями в паспортах, и пропускали на нашу землю.

"Приземлились! Киев, 10 градусов. Паспортный контроль на взлетно-посадочной полосе перед поездкой в ​​отель после четырех часов полета", – так описал происходившее Twitter сборной Испании

А ее фанаты сразу же ударились в ностальгию ("Киев, какие приятные воспоминания!"), вернув к жизни события 8-летней давности, когда на поле НСК "Олимпийский" Испания разгромила Италию 4:0 и стала победительницей Евро-2012.

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Как мы писали ранее, Испания отправилась на матч с Украиной с убойной силой на борту. В Киев в составе испанской сборной прибыли все три игрока, забивавшие украинцам в сентябре.

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Также мы рассказывали, что Испанцы пугают Украину сумасшедшими голами на тренировке. Это просто атас! Если пиренейцы творят такое в двухсторонке, то чего тогда ждать от них на поле НСК?

Смотрите, как перед вылетом в Киев Испания обыграла Швейцарию

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