Сборную Германии покорила украинская красотка. Немцы оставили ей на память свои автографы

Даша Савина получила в свою коллекцию очень ценный мяч

Девушка игрока донецкого "Шахтера" и сборной Германии Валерия Бондаря Даша Савина на своей странице в Instagram похвасталась тем, что познакомилась с игроками сборной Германии накануне матча Лиги наций в Киеве против нашей сборной. Интересно, как она пробралась к ним, если гости соблюдали строгий карантин? Украина – Германия смотреть онлайн можно с помощью нашей трансляции, а также на сервисе OLL.TV.

"Пока все в ожидании главного блюда дня, матча Украина – Германия, мы уже успели познакомиться со звездами Бундестим. Нойер, Кроос, Киммих, Горецка, Брандт и Лев оказались особенно приветливыми", – написала девушка и показала мяч с автографами немцев.

INSTAGRAM

Реклама

Отметим, что сам Валерий Бондарь не попал в заявку на матч, хотя и прибыл в расположение сборной после повторного теста на коронавирус. Ранее Шевченко назвал заявку на матч против Германии. Двое из стартового состава уже известны.

Напомним, Дарья Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале лета стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – отметила модель-журналистка.

Позже девушка появилась на фотографиях в соцсетях с новым парнем. Избранником Савиной стал Валерий Бондарь – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной, а ныне и по главной сборной Украины. При этом Бондарь посвятил Даше победу "горняков" над "Базелем" в матче Лиги Европы, который был дебютным для него в еврокубках.

Смотрите эффектные фото Даши Савиной

Реклама

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама