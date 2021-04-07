Сборная Украины узнала свое место в рейтинге ФИФА после неудач в отборе ЧМ-2022

Украина сохранила свою позицию в рейтинге национальных сборных от ФИФА несмотря на то, что после удачного матча с чемпионами мира французами (1:1) с тем же счетом завершила поединки против Финляндии и Казахстана, в которых от нее ждали побед. Подопечные Андрея Шевченко продолжают занимать 24-е место.
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Рейтинг сборных ФИФА от 7 апреля
- 1 (1*). Бельгия – 1783,38 очка
- 2 (2). Франция – 1757,3
- 3 (3). Бразилия – 1742,65
- 4 (4). Англия – 1686,78
- 5 (5). Португалия – 1666,12
- 6 (6). Испания – 1648,13
- 7 (10). Италия – 1642,06
- 8 (7). Аргентина – 1641,95
- 9 (8). Уругвай – 1639,08
- 10 (12). Дания – 1631,55
- 11 (9). Мексика – 1629,56
- 16 (14). Нидерланды – 1598.04
- 23 (23). Австрия – 1523.42
- 24 (24). УКРАИНА – 1515.85
- 62 (65). Северная Македония – 1374.73
- в скобках – место в предыдущем рейтинге
Сборная Украины / Фото: Reuters
Напомним, на групповом этапе финальной части Евро команда Андрея Шевченко сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го).
При этом ради подготовки сборной Украины к Евро чемпионат Украины закончится на неделю раньше – не 16, а 9 мая.
Смотрите, как Украина сыграла 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном
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