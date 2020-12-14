Сборная Украины снова сыграет во Львове: президент УАФ предложил городу матчи отбора ЧМ

В марте 2021 года "сине-желтые" проведут три поединка квалификации "мундиаля"

Неделю назад прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе. Руководители сборных и национальных ассоциаций занялись составлением календаря. Узнавайте расписание Украины в отборе на ЧМ-2022. Также уже определяются с местами проведения матчей.

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Сегодня президент УАФ Андрей Павелко сообщил в соцсетях, что предлагает членам Исполкома две первые домашние игры сборной организовать во Львове. После вояжа во Францию наши сразятся дома с командами Финляндии и Казахстана в конце марта 2021 года. Кроме этого, Павелко поведал, что уже согласовал с тренерским штабом во главе с Андреем Шевченко свое предложение. Думается, вряд ли кто-то найдет причины выступать против.

При этом Павелко допустил, что на матчи национальной команды во Львове уже будут пускать зрителей. Всего же "сине-желтые" на групповом этапе проведут четыре домашние встречи. В сентябре примут французов, а в октябре – Боснию и Герцеговину.

Напомним состав группы Украины в отборе на ЧМ-2022.

Вспомним, как в сентябре украинцы обыграли во Львове сборную Швейцарии:

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