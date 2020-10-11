Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Сборная Украины сдала тесты на коронавирус перед Испанией: обнародованы результаты

11 октября, 23:17

Олег Люлька Олег Люлька

Результатов ждали с тревогой, учитывая предыдущие случаи заражения, однако все футболисты оказались "чистыми"

Сборная Украины сдала тесты на коронавирус перед матчем Лиги наций с Испанией, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 13 октября. Их результаты ожидались с тревогой, учитывая предыдущие проблемы "сине-желтых" с COVID-19.

Реклама

Напомним, перед вылетом на товарищеский матч с Францией (1:7) COVID-19 диагностировали у Пятова и Степаненко, из-за чего сборная Украины играла в Сен-Дени без единого футболиста "Шахтера".

Кроме того, уже в Париже положительными оказались тесты Лунина, Панькива и шеф-повара команды Тошича.

Благо, на сей раз ПЦР-тестирование не принесло кадровой головной боли для наставника сборной Украины Андрея Шевченко – результаты всех 25 игроков оказались отрицательными, и все они допущены к предстоящему матчу Лиги наций с испанцами.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Реклама

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: УАФ

В тренде
Это другое дело! Сборная Украины едва не сыграла вничью с Германией

Впрочем, как известно, одну кадровую потерю сборная Украины все-таки понесла. Из-за перебора желтых карточек против Испании не сыграет лидер "сине-желтых" Малиновский. Воскресенье Руслан провел еще в расположении национальной команды, а уже в понедельник его покинет.

Читайте также: Что творят! Испанцы пугают Украину сумасшедшими голами на тренировке (видео)

Напомним, накануне в поединке Лиги наций Украина проиграла Германии 1:2 на НСК "Олимпийский", немного сгладив впечатление о себе после разгромных 1:7 от Франции.

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тест Сборная Украины коронавирус Лига наций
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять