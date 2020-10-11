Сборная Украины сдала тесты на коронавирус перед Испанией: обнародованы результаты

Результатов ждали с тревогой, учитывая предыдущие случаи заражения, однако все футболисты оказались "чистыми"

Сборная Украины сдала тесты на коронавирус перед матчем Лиги наций с Испанией, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 13 октября. Их результаты ожидались с тревогой, учитывая предыдущие проблемы "сине-желтых" с COVID-19.

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Напомним, перед вылетом на товарищеский матч с Францией (1:7) COVID-19 диагностировали у Пятова и Степаненко, из-за чего сборная Украины играла в Сен-Дени без единого футболиста "Шахтера".

Кроме того, уже в Париже положительными оказались тесты Лунина, Панькива и шеф-повара команды Тошича.

Благо, на сей раз ПЦР-тестирование не принесло кадровой головной боли для наставника сборной Украины Андрея Шевченко – результаты всех 25 игроков оказались отрицательными, и все они допущены к предстоящему матчу Лиги наций с испанцами.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Впрочем, как известно, одну кадровую потерю сборная Украины все-таки понесла. Из-за перебора желтых карточек против Испании не сыграет лидер "сине-желтых" Малиновский. Воскресенье Руслан провел еще в расположении национальной команды, а уже в понедельник его покинет.

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Напомним, накануне в поединке Лиги наций Украина проиграла Германии 1:2 на НСК "Олимпийский", немного сгладив впечатление о себе после разгромных 1:7 от Франции.

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