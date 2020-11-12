Сборная Украины получила третьего соперника на Евро-2020

В четверг проходят четыре последних матча отборочного турнира чемпионата Европы. Напомним, он должен был состояться в этом году, но был перенесен на 2021-й из-за пандемии. Сегодня определился последний соперник сборной Украины на групповом этапе. Им стала команда Северной Македонии, которая в Тбилиси смогла вырвать победу у Грузии со счетом 1:0.

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Букмекерские конторы отдавали предпочтение хозяевам. Собственно, поединок оказался непростым, соперники играли на результат. После стартовых 45 минут на табло светились нули, хотя ближе к успеху всех же были грузины. Смотрите лучшие моменты первой половины.

В итоге все решил один-единственный момент. Героем стал македонский ветеран Горан Пандев. 37- летний форвард итальянской "Дженоа" на 56-й минуте переиграл в ближнем бою грузинского вратаря Георгия Лорию.

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Как после этого сборная Грузии не старалась, но отыграться не смогла. В итоге команда Северной Македонии впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы.

Остальные матчи начнутся в 21:45 по киевскому времени.

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