Сборная Украины несет потери. Кто может пропустить матч с Ирландией?

Наставник национальной команды Александр Петраков рассказал о кадровых проблемах в сборной накануне битвы в Лиге наций

Александр Петраков - наставник сборной Украины / Фото: УАФ

Завтра сборная Украины в Лодзе проведет заключительный июньский поединок в Лиге наций. Онлайн-трансляция матча Украина – Ирландия будет доступна у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Накануне встречи главный тренер "желто-синих" Александр Петраков провел пресс-конференцию. На ней коуч рассказал о кадровых проблемах накануне битвы с ирландцами.

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"У Романа Яремчука проблема с голеностопом, будем делать МРТ, чтобы посмотреть, что там на самом деле. У Зубкова поднялась температура, его не будет на предматчевой тренировке. Вчера было столкновение Соболя с Поповым, у Эдуарда фингал под глазом, только красивее стал. Ярмоленко сегодня будет тренироваться, он капитан команды. У Малиновского еще вчера была температура. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Вся команда переболела после Уэльса, то у одного температура, то у второго".

Напомним, что ранее из-за травм расположение сборной Украины покинули Георгий Бущан и Тарас Степаненко. Также попрощался с командой Андрей Пятов, который против Армении сыграл свой последний матч в футболке "сине-желтых".

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Прямая трансляция матча Украина – Ирландия пройдет на телеканалах Индиго и Футбол 1. Также в онлайн-режиме за поединком можно будет наблюдать на сервисе OLL.TV.