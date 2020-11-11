Сборная Украины не реализовала пятый пенальти в истории. На счету Ярмоленко – два

Наши футболисты очень любят пробивать в каркас ворот

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти в первом тайме товарищеского матча против Польши. Украинец сам же заработал 11-метровый, но пробил с "точки" в штангу. Это был лишь пятый нереализованный пенальти в истории сборной Украины. Онлайн матча Польша – Украина есть на нашем сайте.

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Как сообщает Динамомания, в составе национальной команды реализовать пенальти не смогли Максим Калиниченко, Андрей Шевченко, Евгений Коноплянка, а на счету Ярмоленко уже два безрезультатных выстрела. При этом оба раза Андрей попадал в каркас ворот.

Интересно, что каркас становился на пути мяча во всех случаях. Лишь после удара Калиниченко вратарь сумел достать мяч, после чего он улетел в штангу.

Все незабитые пенальти в истории сборной Украины:

07.02.2007 ТМ Максим Калиниченко – Израиль (г) 72-я 0:1 (1:1) (вратарь)

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10.10.2009 ЧМ (отбор) Андрей Шевченко – Англия (д) 16-я 0:0 (1:0) (штанга)

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12.10.2014 ЧЕ (отбор) Андрей Ярмоленко – Македония (д) 47-я 1:0 (1:0) (перекладина)

05.09.2016 ЧМ (отбор) Евгений Коноплянка – Исландия (д) 83-я 1:1 (1:1) (штанга)

11.11.2020 ТМ Андрей Ярмоленко – Польша (д) 26-я 0:0 (штанга)

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