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Сборная Литвы отказывается ехать на матч в Беларусь. Все из-за Протасевича

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 мая, 15:20
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Молодежная и национальная сборные Литвы отказались ехать на товарищеские матчи с белорусами из-за принудительной посадки самолета в Минске
Литва и Беларусь играли в одной группе Лиги наций. Фото ФФЛ
Литва и Беларусь играли в одной группе Лиги наций. Фото ФФЛ
Сборные Литвы по футболу отказываются ехать в Минск на товарищеские матчи. Об этом сообщил генсек футбольной федерации страны Эдгарс Станкевич.

Такое решение принято после того, как власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске. На перехват даже отправили истребитель.

После принудительной посадки и ареста Протасевича самолет улетел в Вильнюс.

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"Учитывая сложившуюся ситуацию, обе команды однозначно не будут играть в этих матчах. Это слишком рискованно как для игроков, так и для их семей. Мы будем искать других соперников", – цитирует Станкевича delfi.lv.

Молодежная сборная Литвы U-21 должна была сыграть с белорусскими сверстниками 8 июня. А матч национальных команд был запланирован на 16 ноября.
Смотрите, как Беларусь и Литва играли в Лиге наций:

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