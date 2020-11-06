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Сборная Германии на матч с Украиной в Лиге наций включила в состав новичков

6 ноября, 14:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Против "сине-желтых" не сыграют звездные Кай Хаверц и Юлиан Дракслер

Уже на следующей неделе состоятся последние матчи группового этапа Лиги наций. Сборная Украины дважды сыграет в гостях: сначала – в Германии, затем – в Швейцарии. Сегодня наш следующий соперник объявил расширенный состав на очередные поединки. А накануне стало известно, что Кай Хаверц подхватил коронавирус перед матчем с Украиной.

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Сборная Германии проведет товарищескую встречу с чехами, после чего в Лиге наций сразится с украинцами в Лейпциге, а затем с испанцами на выезде. Неудивительно, что наставник команды Йоахим Лёв привлек на сбор 27 игроков, в том числе впервые защитников Филиппа Макса из ПСВ и Феликса Удуохая из "Аугсбурга". А вот хавбек "ПСЖ" Юлиан Дракслер и Кай Хаверц из "Челси" на этот раз "Бундестиму" не помогут.

Вратари: Бауманн (Хоффенхайм), Нойер (Бавария), Лено (Арсенал), Трапп (Айнтрахт).

Защитники: Гинтер (Боруссия М), Госенс (Аталанта), Хальстенберг (Лейпциг), Хенрикс (Лейпциг), Керер (ПСЖ), Кох (Лидс), Макс (ПСВ), Рюдигер (Челси), Шульц (Боруссия Д), Штарк (Герта), Одуохай (Аугсбург).

Полузащитники: Амири (Байер), Брандт (Боруссия Д), Киммих, Гнабри, Горецка, Сане (все – Бавария), Гюндоган (Манчестер Сити), Хофманн (Боруссия М), Кроос (Реал), Нойхаус (Боруссия М).

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Форварды: Вальдшмидт (Бенфика), Вернер (Челси).

Читайте о том, что Германия хочет увести у Украины восходящую звезду футбола.

Вспомним, как сборная Украины сражалась с немцами на "Олимпийском" в октябре:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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