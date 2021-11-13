Сашко, де ти гуляв? Самый ужасный гол в истории сборной Украины

22 года назад Александр Шовковский пропустил гол от Словении с центра поля и похоронил наши надежды поехать на Евро-2000

Ачимович радуется голу в ворота Шовковского

Украинские болельщики любят смаковать ошибку Александра Филимонова в матче Россия – Украина.

Тогда в конце встречи голкипер россиянин пропустил нелепый гол от Андрея Шевченко и помог сборной Украины выйти в стыковые матчи Евро-2000.

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А вот там уже была катастрофа. Ровно 22 года назад, 13 ноября 1999 года, в Любляне Александр Шовковский допустил ужасную ошибку и пропустил гол с центра поля после удара Миленко Ачимовича.

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Фраза комментатора матча Словения – Украины Александра Жураховского стала крылатой: "Сашко, де ти гуляв?"

Украина уступила в гостях – 1:2. Через пару дней в Киеве состоялась ответная встреча. При сильном снегопаде украинцы не смогли добиться победы. Ничья – 1:1 и на чемпионат Европы поехала Словения.