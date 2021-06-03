Самый невероятный штрафной удар в истории футбола Роберто Карлос забил Бартезу

Бразильский защитник мадридского Реала запомнился потрясающими ударами. 24 года назад он изумил весь мир, поразив во Франции ворота будущих чемпионов

Роберто Карлос / Фото: Reuters

В эти дни лучшие национальные команды континента готовятся к Евро-2020. В частности, вчера Бензема не забил третий пенальти за сборную Франции. Сегодня есть повод вспомнить один из самых зрелищных ударов в истории футбола. 3 июня 1997 года в товарищеской встрече Франция – Бразилия (1:1) знаменитый защитник Роберто Карлос послал мяч в цель со штрафного по невероятной траектории.

Читайте также: Пеле возглавил рейтинг самых переоцененных футболистов в истории. В нем оказался и Роберто Карлос.

Бразилец пробивал штрафной с 35 метров. Голкипер французов Фабьен Бартез выставил стенку из четырех игроков, еще один стоял чуть в стороне, прикрывая ворота. Но Роберто Карлос мощнейшим обводящим ударом левой ногой отправил мяч прямо в нижний угол ворот.

Многих тот удар поверг в шок. Тогда серьезно обсуждали, как такое вообще возможно, не нарушены ли законы физики. Позже даже опубликовали исследования ученых, доказавших, что подобное можно повторить.

Интересно, что через год, летом 1998-го, сборные Франции и Бразилии сошлись в Париже в финале чемпионата мира. Тогда уже Зинедин Зидан и компания уверенно победили – 3:0.

Ранее легенды футбола и действующие звезды поблагодарили медработников.

Смотрите подборку штрафных ударов в исполнении звездного бразильца: