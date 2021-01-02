Самый дорогой игрок "Барселоны" прооперирован: озвучен срок восстановления

Бразилец Коутиньо, купленный за 145 миллионов евро, вернется в строй лишь в апреле

Стало известно, на какой срок выбыл самый дорогой купленный игрок в истории "Барселоны" Филиппе Коутиньо. 28-летний бразилец, повредивший колено в матче с "Эйбаром" 29 декабря, вернется на поле не ранее апреля.

"Филиппе Коутиньо успешно прооперирован в связи с повреждением латерального мениска левого колена. Ориентировочно три месяца он будет вне игры", – сообщает Twitter каталонского клуба

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Таким образом Коутиньо, за которого "Барселона" три года назад заплатила 145 млн евро "Ливерпулю", сможет помочь каталонцам в 1/4 финала Лиги чемпионов. При условии, конечно, что в 1/8 финала (16 февраля и 10 марта) каталонцы справятся с "ПСЖ".

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Коутиньо / Фото: AFP

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Отметим, что предыдущий сезон Коутиньо провел в аренде в "Баварии" и запомнился дублем в эпохальном матче ЛЧ против "Барселоны" (8:2), которой он принадлежит. Однако после завершения аренды мюнхенский клуб отказался выкупить бразильца у каталонцев за 120 млн евро.

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Поговаривали, что "Барселона" надеялась продать Коутинью в ближайшее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Филиппе получает 23 млн евро в год. Но травма бразильца, скорее всего, сделает его уход зимой невозможным.

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