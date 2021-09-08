Самый быстрый пенальти в истории футбола: смотрите как это произошло

Сборная Танзании пока ни разу не пробивалась на чемпионат мира по футболу, но зато претендует на мировой рекорд по скорости назначения пенальти

Сборная Танзании сумела заработать пенальти на 4-й секунде / Фото: Twitter

В матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Мадагаскара, танзанийский форвард Симон Мсува заработал одиннадцатиметровый на 4-й секунде матча. Арбитр увидел нарушение правил, когда вратарь Мадагаскара сфолил против Мсувы, который откликнулся на навес с центрального круга.

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Теперь пенальти сборной Танзании претендует на самый быстрый одиннадцатиметровый за всю историю. Но это нужно еще подтвердить официально.

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Сейчас рекорд по быстроте заработанного одиннадцатиметрового принадлежит сборной Черногории. В 2014 году балканцы заработали пенальти на 10-й секунде товарищеского матча против Ганы.

Быстрый пенальти стал фартовым для танзанийцев, которые обыграли Мадагаскар со счетом 3:2 и возглавили группу J отбора на ЧМ-2022.