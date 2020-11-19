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Самая странная прическа в футболе: игроку выстригли волка, воющего на луну

19 ноября, 23:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразилец Майкл стал звездой интернета после матча Кубка страны

Причудливая прическа нападающего "Фламенго" Майкла, с которой футболист вышел на матч Кубка Бразилии против "Сан-Паулу", стала вирусной в соцсетях. Умельцы из барбершопа выстригли на голове игрока целую картину: волка, воющего на луну, а также дерево и галочки, похожие на птиц или летучих мышей.

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Тем не менее, такая неординарная прическа не принесла команде Майлка успех. "Фламенго" уступил со счетом 0:3, а по сумме двух матчей счет составил 1:5 в пользу "Сан-Паулу".

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чемпионат Бразилии Сан-Паулу Фламенго Кубок Бразилии

Источник: Сегодня|Спорт

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