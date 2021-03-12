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Самая большая ошибка "Шахтера": Каштру рассказал, что сломало игру с "Ромой"

12 марта, 09:34

Елена Павлова Елена Павлова

Тренер "горняков" расстроен, что счет не до конца справедлив и не показывает того, что было

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру проанализировал поражение "горняков" от "Ромы" 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Риме. На 23-й минуте первый гол забил Пеллегрини, а во втором тайме счет до крупного довели Эль-Шаарави и Манчини. А вот дончане свои моменты не реализовали.

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"Решающими были четыре минуты, когда мы пропустили два мяча – с 73-й по 77-ю минуты. Перед вторым голом вроде бы был фол в нашу пользу, который не поставили. И пропустили еще один мяч с углового. Думаю, что этот момент стал переломным и очень сложным", – цитирует Каштру "Шахтер"

Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главная ошибка "Шахтера"

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"Самая большая ошибка в том, что мы не реализовали четыре явных момента, которые создали. Мы хотели и работали, и делали все, чтобы забивать мячи на выезде. Это было очень важно. И, конечно же, нужно было избежать трех пропущенных мячей. Думаю, что результат по сегодняшней игре не до конца справедлив и не показывает того, что было. В первом тайме была достаточно сбалансированная игра. Но статистика сейчас ничего не значит, все смотрят на результат. Но если говорить о 60% держания мяча, об атаках, которые мы провели…"

"Рома" – "Шахтер"

"Рома" – "Шахтер" / Фото: Reuters

Трудности в атаке

"Мы сегодня играли против "Ромы", которая действует с линией из пяти защитников. Понимали, что наше преимущество будет именно в начале атаки. Потом наши вингеры должны были располагаться между линий соперника, таким образом открывая зоны для развития наших атак, что не всегда удавалось. Стратегически мы хотели с самого начала матча отбирать мяч у соперника, не давать ему проходить в те зоны, которые мы считали опасными для нас.

"Рома" также в течение всего поединка не создала огромного количества моментов, если говорить о развитии игры именно от ворот до наших ворот. Они забили один мяч после аута, и также в первом тайме был один момент, когда они могли забивать после углового. В первом тайме мы не смогли показать ту атакующую игру, которую планировали, по сравнению со вторым таймом"

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"Рома" – "Шахтер"

"Рома" – "Шахтер" / Фото: REUTERS

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" состоится в Киеве 18 марта на НСК "Олимпийский".

Ранее мы писали, что "Каштру знает, что противопоставить Фонсеке".

Смотрите обзор матча "Рома" – "Шахтер"

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Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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