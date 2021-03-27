"Сама сексуальность": горячая дочь футболиста поразила бикини к лету

Бьянка Гаскойн подобрала наряды для пляжного отдыха, но все смотрели только на ее тело

Аппетитная Бьянка Гаскойн представила новые модели купальников к пляжному сезону. И надо сказать, что на соблазнительной фигуре дочери известного английского футболиста и скандалиста Пола Гаскойна любые бикини сидят шикарно. Ранее дочь легенды футбола сфотографировалась полностью обнаженной.

"Вы видите лето, которое у меня должно быть. Я могу провести его с фотографом", – подписала снимок с маленьком вязаном купальнике соблазнительная блондинка.

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"Ошеломляющая", "Тело мечты", "Сама сексуальность", – писали Бьянке фанаты, не особо обращая внимание на купальники.

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Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем. Но потом на всю страну заявила, что Гаскойн не раз избивал ее мать, а Пол в ответ отказался от нее как от дочери.

Бьянка, которую природа наградила красивым телом, стала известна после участия в реалити-шоу. Далее последовали участия в различных телешоу вперемешку со скандалами – девушка крутила с бойцом смешанных единоборств CJ Meeks, но изменила ему с футболистом Джейми О'Харой. Сейчас она встречается с модным фитнес-тренером Крисом Бойсоном.

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Тем не менее Бьянка сделала весьма успешную карьеру модели, особенно востребована у производителей нижнего белья. Также ее регулярно зовут на съемки различных календарей.

Ранее мы писали, что успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом.

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