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"Сам носи намордник": Шовковский повздорил с подписчиками из-за масок

12 сентября, 16:32

Олег Люлька Олег Люлька

Многие фолловеры Александра в штыки восприняли его призыв носить средства защиты. СаШо ответил словами Высоцкого

Александр Шовковский, который накануне завел льва, повздорил со своими подписчиками из-за поста на тему COVID-19. Бывший вратарь "Динамо", который сейчас является ассистентом главного тренера сборной Украины, опубликовал у себя в Instagram графику, призывающую носить медицинские маски. "К сожалению, ситуация в стране ухудшается! Используйте защитные маски и придерживайтесь дистанции! Пусть прибудет с вами t36.6", – написал СаШо. И получил немало возмущенных комментариев в свой адрес.

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"До одного места те маски. Это то же самое, что на перелом положить подорожник", – написал Шовковскому один из фолловеров, Михаил.

"Главное, гипс при кашле не применяй!" – ответил на это Шовковский.

Александр Шовковский

Александр Шовковский / Фото: Instagram

"Саша, не нужно этой ахинеи, хочешь – носи сам намордник, но людям не навязывай!!!" – обратился к Шовковскому еще один его фолловер.

"Ты по закону обязан носить маску в людных местах (не на улице), а в красной зоне ты на улице должен ее носить!" – тут на стороне Шовковского выступил репер Егор Довлатов.

А сам Шовковский к словам репера добавил: "Зачем это объяснять?! В этом случае я сразу вспоминаю Высоцкого со словами из песни: "Но если туп, как дерево – родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь".

Александр Шовковский
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Александр Шовковский / Фото: Instagram

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Ранее Зеленский высказался о призывах отказаться от масок. "А где потом брать койки?" – заявил глава украинского государства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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футболист соцсети маска Александр Шовковский Instagram

Источник: Сегодня|Спорт

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