С вещами на выход. ПСЖ составил список ненужных звезд

Руководство чемпионов Франции планируют масштабное обновление команды. Изменения ожидаются и на тренерском мостике

Руководство ПСЖ определились, кто покинет команду летом / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

За четыре тура до завершения Лиги 1 Пари Сен-Жермен оформил юбилейное десятое чемпионство. Однако боссы не собираются почивать на лаврах и готовят списки футболистов, которые летом покинут клуб.

По сообщению Le Parisien, в список вошли пять игроков первой команды. Это вратарь Кейлор Навас, защитники Колин Дагба и Лайвен Курзава, нападающий Мауро Икарди и вингер Анхель Ди Мария.

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И если за первых четырех футболистов руководители клуба собираются выручить деньги, то аргентинец Анхель Ди Мария покинет ПСЖ на правах свободного агента.

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Также призрачны перспективы остаться во главе Пари Сен-Жермена у Маурисио Почеттино. Аргентинского специалиста летом может заменить легендарный Зинедин Зидан. С его приходом боссы клуба связывают будущие успехи на евроарене.

Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино / Фото: Коллаж: Сегодня

Смогут ли удержать в команде главных звезд парижского клуба – Мбаппе, Неймара и Месси, пока остается загадкой.