С украинским Крымом и без России: карта Европы от испанцев

Вильярреал показал свой маршрут по морю на финал Лиги Европы в Польшу, где они будут сражаться с Манчестер Юнайтед. На карте Крым показан украинским, а территория России удалена

/ Фото: Twitter

Финалист Лиги Европы Вильярреал опубликовал карту Европы с маршрутом в Гданськ, где пройдет главный поединок турнира. Испанцы изобразили Крым украинским, а Россию вообще удалили с карты.

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Напомним, в финале Лиги Европы Вильярреал встретится с Манчестер Юнайтед. Матч пройдет 26 мая.

В полуфинале испанцы по сумме двух матчей обыграли лондонский Арсенал (2:1 и 0:0), а в 1/8 финала, напомним, "Желтая субмарина" оказалась сильнее киевского Динамо, обыграв команду Мирчи Луческу дома и на выезде с одинаковым счетом 2:0.

Манчестер Юнайтед на пути к финалу одолел поочередно Милан, Гранаду и Рому. Ранее мы писали, что МЮ установил рекорд еврокубков за 60 лет, Кавани поразил скорострельностью.

Отметим, что испанцы впервые в истории вышли в финал еврокубка, а МЮ побеждал в Лиге Европы в 2017 году.