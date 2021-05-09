Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

С украинским Крымом и без России: карта Европы от испанцев

9 мая, 11:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Вильярреал показал свой маршрут по морю на финал Лиги Европы в Польшу, где они будут сражаться с Манчестер Юнайтед. На карте Крым показан украинским, а территория России удалена

/ Фото: Twitter

Финалист Лиги Европы Вильярреал опубликовал карту Европы с маршрутом в Гданськ, где пройдет главный поединок турнира. Испанцы изобразили Крым украинским, а Россию вообще удалили с карты.

Реклама

Напомним, в финале Лиги Европы Вильярреал встретится с Манчестер Юнайтед. Матч пройдет 26 мая.

В полуфинале испанцы по сумме двух матчей обыграли лондонский Арсенал (2:1 и 0:0), а в 1/8 финала, напомним, "Желтая субмарина" оказалась сильнее киевского Динамо, обыграв команду Мирчи Луческу дома и на выезде с одинаковым счетом 2:0.

Манчестер Юнайтед на пути к финалу одолел поочередно Милан, Гранаду и Рому. Ранее мы писали, что МЮ установил рекорд еврокубков за 60 лет, Кавани поразил скорострельностью.

Отметим, что испанцы впервые в истории вышли в финал еврокубка, а МЮ побеждал в Лиге Европы в 2017 году.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарее
Футболиста, изгнанного из Колоса, привязали к батарееФутбол
Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить Милевского
Худшее пенальти в истории: футболист опозорился, пытаясь повторить МилевскогоФутбол
"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россияниномФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часов
Украинский клуб нашел нового тренера за несколько часовЧУ по футболу
Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и Левандовски
Форвард МЮ установил рекорд еврокубков. Под его натиском не устояли Месси и ЛевандовскиФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять