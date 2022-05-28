С трезубцем на руке. Один из лучших легионеров УПЛ набил патриотическое тату

Бывший нападающий Шахтера и Динамо Эммануэль Окодува активно поддерживает Украину в войне с российскими оккупантами

Эммануэль Окодува настоящий друг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Нигерийский форвард Эммануэль Окодува лучшие годы в карьере провел в чемпионате Украины. Нигериец полюбил нашу страну и называет Украину своей второй родиной.

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В знак солидарности с украинским народом Окодува сделал татуировку на запястья в виде трезубца – символа Украины.

Футболист опубликовал фото с новой татуировкой в своем Instagram.

"Слава Украине", – подписал фотографию Эммануэль.

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Отметим, что первую неделю войны Окодува провел в Киеве, но затем выехал в Германию. Футболист активно принимал участие демонстрациях против войны в Украине.

Добавим, нигериец стал первым легионером, который выступал и за Динамо, и за Шахтер. Также нападающий успел поиграть за Металлург Донецк, Арсенал Киев и Ворсклу.

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В сезоне 2005/06 Эммануэль Окодува разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Украины с "горняком" Брандао. Оба футболиста тогда забили по 15 голов. Нигериец выступал за столичный Арсенал.