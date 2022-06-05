С сине-желтым флагом. Звездный легионер Динамо в Литве поддержал Украину

Вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес сыграл в матче Лиги наций против Литвы. После матча футболист сфотографировался с флагом Украины

Жерсон Родригес не забывает об Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 4 июня, в Европе состоялись матчи Лиги наций. В первом туре группы С1 сборная Люксембурга на выезде победила Литву со счетом 2:0.

Легионер киевского Динамо Жерсон Родригес появился на поле во втором тайме, заменив экс-игрока Ворсклы Венсана Тилля, и помог своей команде одержать победу.

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После матча Родригес сфотографировался с фанатами, которые подошли к нему с украинским флагом. Фотографию с сине-желтым знаменем и автографами Родригес опубликовал на своей странице в Instagram.

После первого тура Люксембург идет на втором месте в группе. Три очка в своем активе у Турции. Замыкают таблицу группы С1 Литва и Фарерские острова.

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Напомним, что весной Жерсон Родригес перешел на правах аренды в турецкий Эюпспор. Контракт люксембуржца по прежнему принадлежит Динамо.

Жерсон Родригес пытается забить ударом через себя / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Сегодня в Кардиффе состоится решающий поединок за выход на ЧМ-2022. Онлайн матча Уэльс – Украина доступен у нас на сайте.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Уэльс – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.