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Аргентина --
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Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
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С днем рождения, Шахтер! Президент трогательно обратился к болельщикам

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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24 мая, 12:33
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Сегодня исполняется 86 лет со дня основания легендарного украинского футбольного клуба
Президент Шахтера Ринат Ахметов
Президент Шахтера Ринат Ахметов

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов обратился к болельщикам в день рождения клуба

Дорогие болельщики!

Сегодня футбольному клубу Шахтер исполняется 86 лет. В другое время и при других обстоятельствах это был бы большой и красивый праздник для всех нас. Но сейчас идет война, страдают люди, – и все наши мысли только о том, как помочь Украине и украинцам.

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Тем не менее, это важная дата для нашего клуба. В этот день я хочу ещё раз поблагодарить всех футболистов, тренеров, сотрудников, которые писали историю Шахтера на протяжении многих десятилетий и которые продолжают писать ее сегодня. Разные поколения принесли клубу 41 трофей, каждый из которых имеет особое значение, каждым из которых мы гордимся.

Огромное спасибо нашим болельщикам – без вас не было бы этих успехов и побед. Вы всегда с Шахтером, поддерживаете клуб, помогаете преодолевать все сложности и двигаться вперед. И сегодня мы вместе с вами мечтаем только об одном – вернуться к мирной и спокойной жизни, вновь встретиться на стадионе, наслаждаться футболом и радоваться победам любимой команды. Уверен, такой день обязательно наступит.

Сегодня Шахтер помогает людям. Мы открыли центр для переселенцев на "Арене Львов", который приютил сотни людей из разных городов страны, пострадавших от военных действий. Команда проводит благотворительные матчи по всей Европе и таким образом не только собирает средства для поддержки украинцев, но и рассказывает всему миру правду о страшной войне в Украине. В это сложное время мы делаем и будем делать всё возможное, чтобы спасать жизни, помогать тем, кто в этом нуждается, и приближать победу Украины

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Я всем сердцем желаю, чтобы Украина победила как можно скорее, чтобы Шахтер вернулся в мирный украинский Донецк, и чтобы следующий день рождения клуба мы отметили все вместе на нашей "Донбасс Арене"!

Мира, добра, радости и благополучия вам и вашим семьям, дорогие болельщики!

С днем рождения, родной Шахтер!

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Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

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191

Рост

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198

Размах рук

208

100.3

Вес

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19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

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Аргентина Аргентина
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47:9
45
3
Днепр-1
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35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
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18
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Байер Байер
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