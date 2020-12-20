С бывшим вратарем "Динамо" продлили контракт за российские деньги

Кипрский футбольный клуб "Пафос" на один год продлил контракт с бывшим голкипером "Динамо" Артуром Рудько. Предыдущее соглашение истекало 31 мая 2021 года.

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О пролонгации договора с Рудько сообщает Instagram-аккаунт "Пафоса".

Отметим, что если бы "Пафос" не продлил контракт с Рудько сейчас, то Артур мог бы подписать соглашение о переходе с лета в другой клуб, причем – абсолютно бесплатно для "Пафоса". Такой вариант был вполне возможен, учитывая тот факт, что накануне бывшего динамовца признали лучшим вратарем чемпионата Кипра и обладателем награды "Золотые перчатки". А следовательно – на него явно был спрос.

Финансовые условия новой сделки "Пафоса" и Рудько не разглашаются, но, чтобы удержать Артура в своих рядах, кипрскому клубу наверняка пришлось поднять ему зарплату.

"Рудько дважды награждался "Золотыми перчатками" как лучший вратарь – во втором раунде прошлого чемпионата Кипра и первом раунде текущего. В последнее время Артур также установил клубный рекорд – 626 минут без пропущенных голов. Желаем ему удачи как на поле, так и вне его", – говорится в заявлении "Пафоса" по поводу продления контракта с 28-летним украинцем

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Напомним, что Артур Рудько по прозвищу "Капитан Америка" стал игроком кипрского "Пафоса" летом 2019 года. Интересно, что президентом и хозяином "Пафоса" является российский бизнесмен Сергей Ломакин, а главным тренером – украинец Дмитрий Михайленко.

Артур Рудько/Фото Paphos FC

"В Киеве у меня зарплата была чуть ли не в три раза больше. Но я люблю футбол и люблю в него играть, а не сидеть на замене и получать деньги", – комментировал ранее свой уход из "Динамо" в "Пафос" Артур Рудько

Добавим, что на Кипре у Артура бывают и непафосные дни. Мы рассказывали, что из-за недопонимания с защитником Рудько заработал на Кипре нелепое удаление.

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