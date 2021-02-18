С бывшей звездой "Динамо" расторг контракт клуб Первой лиги

Сергей Ковалец – уже не тренер одесского "Черноморца". У него – очень молодой сменщик

Одесский "Черноморец" расстался со своим главным тренером – бывшей звездой киевского "Динамо" и экс-наставником молодежной сборной Украины Сергеем Ковальцом. Он возглавлял "моряков" с мая прошлого года.

Реклама

Читайте также: "Это комедия": Суркис в шоке от того, что Луческу попал в тройку лучших тренеров года

"Контракт между ФК "Черноморец" и специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон, – сообщает официальный сайт одесского клуба. – Руководство ФК "Черноморец" благодарит Ковальца за профессиональную работу, желаем ему успехов и новых побед в дальнейшей карьере"

Сергей Ковалец

Исполняющим обязанности главного тренера "моряков" назначен 34-летний Алексей Антонов – бывший футболист сборной Украины, поигравший за "Черноморец", "Днепр", "Кривбасс", "Габалу" и другие команды. В прошлом году он завершил карьеру футболиста, после чего работал помощником Ковальца в одесском клубе.

Реклама

Отметим, что сейчас "Черноморец", который в 1990-х был грандом украинского футбола, выступает в Первой лиге, где после первого круга занимает третье место.

Смотрите блиц-опрос Сергея Ковальца

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама