"Рыкун выпил три глотка виски залпом": Жажа – о пьянке с игроком, которому Шева обязан "Золотым мячом"

Экс-футболист Металлиста Жажа Коэльо рассказал о посиделках с одноклубником по харьковскому Металлисту Александром Рыкуном. "В Бразилии, – говорит, – так не пьют"

Бывший нападающий Металлиста бразилец Жажа Коэльо, получивший сто тысяч долларов за гол Бешикташу, рассказал о том, как он выпивал со знаменитым полузащитником харьковской команды Александром Рыкуном.

"Рики (Рыкун) на каждой тренировке доставал Эдмара: "Хочу напиться с Жажой". Я был не против, но поинтересовался у Эдмара, как мы будем общаться, если Рики ни бум-бум по-английски?"

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Александр Рыкун / Фото: fcdnipro.com

Александр Рыкун

"Рики это мало интересовало. "Мы не будем говорить, будем пить", – передал через Эдмара. Окей. Я купил виски. Позвал Рики к себе. Начинаем процесс, он даже немного заговорил по-английски (смеется). Какие-то базовые вещи о футболе, атаке, передачах"

"Как он пьет виски, в Бразилии так не пьют. Рики делает залпом три глотка и затем запивает кока-колой. Короче, прошло минут десять и Рики уже в зюзю. Начинает буянить. Я звоню Вадиму Комардину (экс-начальнику селекции Металлиста) и прошу его забрать. Весь этот процесс занял двадцать минут. Рики не только божественно играл, но и пил с вдохновением", – цитирует Жажу Коэльо у себя в Facebook журналист Валерий Пригорницкий

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Жажа Коэльо / Фото: Getty Images

Жажа Коэльо / Фото: Getty Images

Ранее бывший полузащитник Днепра, Металлиста и сборной Украины Александр Рыкун подтвердил историю о том, как в 2009 году, выступая за харьковский клуб, выпал с балкона гостиницы в Винниках под Львовом, где тогда остановилась его команда.

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Напомним, что в 2004 году именно с шикарной передачи Рыкуна Шевченко забил свой второй гол в ворота Турции (3:0) – тот дубль, по мнению тогдашнего тренера сборной Украины Олега Блохина, предопределил завоевание Шевой по итогам года "Золотого мяча".

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