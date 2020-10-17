Руслан Ротань: "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась"

Бывший футболист "Динамо" и "Днепра", а ныне тренер молодежной сборной Украины утверждает, что его ограбили

Главный тренер молодежной сборной Украины, экс-футболист "Динамо" и "Днепра" Руслан Ротань заявил, что он лишился крупной суммы денег, которые хранил в банковской ячейке.

"Всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался"

"17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в ПриватБанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег испарилась и не попала в протокол изъятия"

"Я узнал о произошедшем случайно, на следующий день. Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное... в ГБР идет уголовное расследование (номер 62020100000001979). Надеюсь, виновных найдут"

"ПриватБанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно", – написал Ротань у себя в Instagram

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Напомним, не так давно Руслан Ротань потерял отца. Петру Ротаню, передавшему спортивные гены сыновьям, было 63 года.

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