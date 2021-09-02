Рука между ног девушки и массовые отставки: скандал с игроком, заставившим орать всю Исландию

Неподобающее поведение знаменитого исландского нападающего, 31-летнего Колбейна Сигторссона, привело к отставке всей верхушки местной футбольной федерации

Футболист и девушка, которую он обидел / Фото: Getty Images

Руководство Футбольной ассоциации Исландии (KSI) в полном составе подало в отставку. Об этом сообщает BBC.

Реклама

Причиной стало дело о сексуальном насилии, в котором обвиняется форвард сборной Исландии Колбейн Сигторссон, в 64 матчах за свою страну забивший 26 голов.

Читайте также: Золотого мальчика мирового бокса изнасиловали: он рассказал, как это было

Как заявила недавно 25-летняя Торхильдур Гида Арнарсдоуттир, футболист сборной Исландии домогался ее в 2017 году. Девушка утверждает, что игрок трогал ее между ног и хватал за шею в ночном клубе в Рейкьявике. В ту же ночь Торхильдур и другая женщина обратились в полицию.

Реклама

После публичной огласки произошедшего глава KSI Гудни Бергссон заявил, что ассоциация не получала жалоб на сексуальные домогательства со стороны игроков. Однако после критики сограждан, включая премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир, вся футбольная верхушка страны покинула свои посты.

При этом сам 31-летний форвард Гетеборга Колбейн Сигторссон, выступавший за Аякс, Нант, Галатасарай, заявил следующее:

"Я не признаю, что домогался Торхильдур и ее подругу или же прибегал к насилию по отношению к ним. Однако мое поведение не было образцовым, за что я перед ними извинился. Я сожалею о случившемся и по сей день работаю над улучшением своего поведения".

По словам пострадавшей, Футбольная ассоциация Исландии предлагала ей деньги за молчание, на что девушка ответила отказом.

Читайте также: Изнасиловал несовершеннолетнюю. Футболиста Олимпиакоса арестовали в Греции

Реклама

Напомним, обвиняемый в сексуальном насилии Колбейн Сигторссон забил самый важный гол в истории сборной Исландии, который помог ей обыграть Англию 2:1 в 1/8 финала Евро-2016.

Тогда исландские комментаторы сходили с ума, вместе с ними орала от счастья вся Исландия.