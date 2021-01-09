Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками

Супруга бывшего футболиста "Динамо" и "Днепра" рассказала, чему ее научил предыдущий год

Сегодня день рождения отмечает одна из самых ярких красоток украинского футбола – супруга бывшего игрока "Динамо" и "Днепра", а ныне главного тренера молодежной сборной страны Руслана Ротаня Кристина. В качестве магнита для сбора поздравлений девушка опубликовала в Instagram соблазнительное, пусть и черно-белое, фото, на котором похвасталась шикарными ножками и взглядом искусительницы.

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Интересно, что Руслан Ротань, поздравляя свою супругу с днем рождения в Instagram, обошелся без лишних слов. Опубликовал совместное фото с Кристиной, на котором дорисовал ей корону, а еще добавил немного спецэффектов в виде падающих с потолка долларов, таким образом, видимо, пожелав имениннице благополучия.

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Отметим, что, подводя итоги предыдущего года своей жизни, Кристина Ротань сказала: "Возможно, это был не тот год, когда мы получили все, о чем мечтали. Но этот год научил нас ценить все то, что у нас есть".

Смотрите яркие фото Кристины Ротань

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Напомним, недавно разразился крупный скандал. "Вскрыли мою ячейку в ПриватБанке. Треть денег испарилась", – заявил Ротань, указав, что вскрытие производила следственная группа Государственной фискальной службы из Киева.

В свою очередь, в Приватбанке уверяют, что Ротаня они не грабили.

Смотрите, как забивал Руслан Ротань

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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