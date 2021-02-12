Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Российского тренера дисквалифицировали за выходку в матче с "Челси"

12 февраля, 21:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наставник "Краснодара" Мусаев в Лиге чемпионов задержал начало второго тайма

Сегодня УЕФА вынес окончательное решение по инциденту, который произошел во время встречи "Краснодара" и "Челси" в Лиге чемпионов. Матч состоялся в Лондоне 8 декабря и завершился ничьей 1:1, а гости из России с опозданием вышли на игру. Европейские функционеры оставили в силе наказание, наложенное на "Краснодар" 19 января.

Реклама

Читайте также: 14 оригинальных идей ко Дню святого Валентина для влюбленных.

Вердикт опубликован на официальном сайте УЕФА.

Российский клуб подавал апелляцию, но ее отклонили. Таким образом, "Краснодар" оштрафован на 15 тысяч евро, а главный тренер команды Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч европейских турниров условно. Наказание действительно в течение года.

В тренде
Боксер рисует на кофе баранов и цветущую сакуру: украинец участвует в чемпионатах мира
Реклама

Ранее 37-летний Мусаев наказывался в чемпионате России за претензии к судьям. Его команда заняла третье место на групповой стадии Лиги чемпионов и в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с хорватским "Динамо".

Недавно российского футболиста дважды за день выгоняли с поля.

Вспомним, как "Краснодар" был разгромлен в России лондонцами со счетом 4:0.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер футбол Лига чемпионов дисквалификация Челси Лондон ФК Краснодар
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая СелезневаФутбол
Капитан
Капитан "Палмейраса" прогнал жену с кровати после выигрыша Кубка ЛибертадоресФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять