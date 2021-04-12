Российский вратарь показал фанатам неприличный жест: его сравнили с мастурбирующим Дзюбой

Вратарь московского Локомотива Гильерме грозят серьезные проблемы из-за его поведения во время дерби против Спартака. Натурализованный бразилец не сдержал эмоций и ответил на провокацию фанатов "красно-белых".

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Сначала Гильерме показал рукой жест, мол "можете и дальше говорить, меня это не задевает". Но очевидно, что все-таки задело, ведь в следующий момент он изобразил действие, который фанаты в своем паблике окрестили "жестом Дзюбы", намекая на похабное видео футболиста Зенита.

КДК РФС обещали разобраться с инцидентом – была это провокация болельщиков или самого футболиста – и наказать виновную сторону, сообщает Чемпионат.

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