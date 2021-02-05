Российский вратарь нокаутировал соперника: у пострадавшего сотрясение и травма спинного мозга

Игрока "Порту" с поля увезла скорая, а Крицюку даже не выписали "горчичник"

Российский вратарь португальского клуба "Белененсеш" Станислав Крицюк нанес тяжелую травму футболисту "Порту" (0:0) Нану в матче чемпионата Португалии. На 85-й минуте встречи Крицюк в попытке выбить мяч кулаками столкнулся с португальцем в собственной штрафной площади.

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В результате мощного удара Нану потерял сознание. На поле тут же выехал автомобиль скорой помощи и забрал игрока в больницу.

Как позже сообщила пресс-служба "Порту" на официальном сайте, у Нану выявлено сотрясение головного мозга и травма спинного мозга. Сейчас он пришел в себя и ориентируется во времени и пространстве, однако защитника оставили под наблюдением врачей.

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Отметим, что на тот момент у "Порту" не оставалось замен, поэтому "драконам" пришлось доигрывать поединок в меньшинстве. К слову, Крицюк не был наказан даже предупреждением.

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