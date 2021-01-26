Российский олигарх выбрал нового тренера "Челси", и он уже приехал на тренировку

Вчера английский "Челси" уволил главного тренера Фрэнка Лэмпарда, а сегодня команду возглавил немецкий специалист Томас Тухель. 47-летний наставник заключил с лондонским грандом контракт на полтора года с возможностью продления.

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Английские СМИ сообщали, что в приглашении Тухеля, который в конце декабря 2020 года покинул французский "ПСЖ", был лично заинтересован владелец "синих" Роман Абрамович. Сегодня вечером Тухель приехал на свою первую тренировку и будет готовить команду к завтрашнему матчу Премьер-лиги с "Вулверхэмптоном".

Напомним, что 47-летний Тухель тренировал парижан два с половиной года. Под его руководством команда Неймара и Мбаппе дважды становилась чемпионом Франции, брала Кубок страны, Кубок лиги и два местных Суперкубка. В конце прошлого сезона "ПСЖ" проиграл в финале Лиги чемпионов "Баварии" – 0:1.

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До приезда во Францию Тухель пять лет тренировал в Германии "Майнц", а в 2015-2017 гг. – дортмундскую "Боруссию". Немец станет 14-м наставником "Челси" в XXI веке. До него дольше всех продержался итальянец Клаудио Раньери, руководивший "синими" в 2000-2004 гг.

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Напомним, что в чемпионате Англии "Челси" одержал всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимает девятое место в турнирной таблице с 29 очками.

Смотрите, как "Челси" играл в Европе

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