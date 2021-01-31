Россиянин уволил экс-звезду "Динамо" с поста тренера "Пафоса"

Дмитрий Михайленко проработал в чемпионате Кипра всего три месяца

Бывшую звезду киевского "Динамо" и днепровского "Днепра" Дмитрия Михайленко уволили с поста главного тренера кипрского "Пафоса", которым владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Реклама

О незамедлительном расторжении контракта с украинцем объявил официальный сайт "Пафоса".

Причиной отставки 47-летнего Михайленко, возглавившего "Пафос" в октябре, стали неудовлетворительные результаты команды.

Сегодня "Пафос" дома проиграл "Ларнаке" 1:4, а в последних четырех матчах набрал всего одно очко. Как результат, команда оказалась на восьмой строчке в таблице чемпионата Кипра.

В тренде Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона

Реклама

Напомним, до "Пафоса" Дмитрий Михайленко возглавлял "Днепр-1", откуда также ушел после длительной серии неудач, уступив должность хорвату Игору Йовичевичу.

Добавим, что ворота "Пафоса" защищает экс-динамовец Артур Рудько, с которым недавно продлили контракт в клубе после признания бывшего киевлянина лучшим голкипером чемпионата Кипра.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама