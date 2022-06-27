Россияне хуже террористов! Легенда Шахтера разнес агрессора за удар по Кременчугу (видео)

Андрей Пятов объяснил, чем отличаются рашисты и террористы на примере Кременчуга, где сегодня был обстрелян торговый центр

Андрей Пятов прокомментировал обстрел ТЦ в Кременчуге

Армия фашистской России продолжает уничтожать инфраструктуру украинских городов. Рашисты постоянно бомбят ракетами гражданские объекты, убивая мирных людей.

Сегодня досталось Кременчугу, куда прилетела ракета и попала в торговый центр. Около 20 человек госпитализированы с тяжелыми травмами, двое погибло.

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Мир спорта не остается в стороне от российских терактов. Ранее гневный пост опубликовала жена Александра Усика. Отреагировал и вратарь Шахтера Андрей Пятов, объяснив разницу между террористами и рашистами.

"Россия – страна-террорист! Нет, даже хуже террористов. Те хотя бы признают свои преступления. Вы же придумываете сказки про "они сами", "фейк", "это не мы". Вы продолжаете убивать! Перевода для подписчиков из России не будет, смотрите сами. Кременчуг, ТЦ. Там было более 1000 людей, мирных людей, среди которых немало детей. Что может быть страшнее?"

После "прилетов" на месте удара очень много пожарных и автомобилей скорой помощи.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередной террористический акт РФ.

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"Количество жертв невозможно даже представить. Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно".

Отметим, что вчера Россия обстреляла киевский жилой дом и детский сад. Погиб один гражданин, пострадала его семилетняя дочь и жена – гражданка РФ.