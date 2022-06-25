Россияне – ганд*ны. Капитан сборной Украины поставил диагноз оккупантам

Андрей Ярмоленко гневно прокомментировал обстрелы Николаева российскими фашистами

Андрей Ярмоленко высказался о преступниках из России / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из самых горячих точек в Украине – город корабелов Николаев. Рашисты ежедневно обстреливают гражданские объекты и жилые дома.

23 июня нелюди с триколором нанесли удар по автозаправочной станции в Николаеве. После мощного взрыва люди падали на землю, укрываясь от смертоносных обломков.

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Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко у себя в Instagram опубликовал видео преступлений рашистов и назвал их словом, которое они заслужили.

"Россияне – ганд*ны", – написал Ярмоленко.

Видео обстрела автозаправки.

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Very "military object".

Russian bastards hit the rocket on gas station in Mykolaiv pic.twitter.com/o94sD0KW1o — Serhii Sternenko (@sternenko) June 24, 2022

Ранее капитан национальной команды Украины приобрел одежду с изображением русского корабля. Ярмоленко решил носить патриотические носки, которые указывают нелицеприятный путь для всех россиян.