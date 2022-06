Россияне – ганд*ны. Капитан сборной Украины поставил диагноз оккупантам

Одна из самых горячих точек в Украине – город корабелов Николаев. Рашисты ежедневно обстреливают гражданские объекты и жилые дома.

23 июня нелюди с триколором нанесли удар по автозаправочной станции в Николаеве. После мощного взрыва люди падали на землю, укрываясь от смертоносных обломков.

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко у себя в Instagram опубликовал видео преступлений рашистов и назвал их словом, которое они заслужили.

Видео обстрела автозаправки.

Very "military object".

Russian bastards hit the rocket on gas station in Mykolaiv pic.twitter.com/o94sD0KW1o